Elettra Lamborghini. Nuove FOTO delle nozze, taglio torta compreso

Il 26 settembre scorso, com’è noto, l’ereditiera e cantante Elettra Lamborghini si è unita in matrimonio con Afrojack, celebre dj e produttore musicale olandese. I sue si sono sposati presso Villa Giovio Balbiano, a Ossuccio, sul Lago di Como.

La nozze sono state blindatissime, niente è trapelato sull’evento prima del fatidico si. Da quel momento, è la stessa Lamborghini che, di tanto in tanto, rende partecipi fan e curiosi del giorno più bello della sua vita pubblicando scatti memorabili sui suoi canali social.

Elettra Lamborghini. Nuove foto del matrimonio dell’anno

Voglio dedicare questo postper ringraziare tutti i presenti e tutte le persone che hanno fatto parte del giorno piú bello della nostra vita.

Letteralmente é stato tutto perfetto, vedere i sorrisi e le lacrime di tutta la mia famiglia e dei miei amici non ha avuto prezzo..GRAZIE❤️ pic.twitter.com/KpbUe43yce — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) September 30, 2020

E’ stato sicuramente il matrimonio dell’anno. Prova ne è che ancora se ne parli nonostante siano passati giorni. Elettra Lamborghini annuncia sulle sue Instagram Stories, mentre mangia un po’ di gelato al pistacchio, di aver già fatto tappa in Belgio, poi Milano e finalmente l’attenderà una mini vacanza insieme al neo marito. Destinazione segreta? No, i due si recheranno a Cipro.

Il commiato della cantante è stato molto dolce. Ha tenuto a ringraziare quanti l’hanno supportata in questo momento così importante della sua vita, rendendolo ancora più speciale. Ha scritto: ” Voglio dedicare questo post per ringraziare tutti i presenti e tutte le persone che hanno fatto parte del giorno piú bello della nostra vita. Letteralmente é stato tutto perfetto, vedere i sorrisi e le lacrime di tutta la mia famiglia e dei miei amici non ha avuto prezzo. Grazie.”

I fan si dividono tra ammirazione e giudizi: “Vestiti volgari e scollatissimi. Facevi prima ad andare nuda”, “Adesso manca solo una baby Elettra”, “Sei una bellissima persona dentro, spontanea e vera. Non fingi. Eravate bellissimi”, “manate tanto di quell’amore che riempie il cuore di tutti noi che vi seguiamo.”

