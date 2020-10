Elisa De Panicis sempre più sensuale sui social, condivide uno scatto con un top con le paiettes e niente sotto

Visualizza questo post su Instagram Seré tu reina hasta el final Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 30 Set 2020 alle ore 1:55 PDT

La De Panicis è sempre più provocante e bella nei post di Instagram. L’ultima foto pubblicata fa impazzire i fan. La De Panicis è in mare e indossa solamente un top che copre pochissimo. Sotto non c’è nulla, è completamente nuda. Che alla De Panicis piaccia mettersi in mostra ormai lo avevamo capito, ma fino a questo punto non pensavamo. I commenti sono moltissimi:”Illegale dea”, “Irresistibile” e “Affasciante”, i fan la adorano.

Nelle stories fa vedere i duri allenamenti che fa per avere un fisico così perfetto. Nelle IG stories si vede anche Mila Suarez a casa sua mentre fa le faccende domestiche, mentre la De Panicis è in giro per fare le sue cose personali come andare dall’estetista ed allenarsi. Dopo lo scalpore del red carpet è strano rivederle insieme, a casa di lei. Inoltre la De Panicis ironizza scrivendo come commento alla foto che ritrae Mila Suarez a casa, “Mia moglie a casa a pulire” e tagga Mila.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Isabel Martina, criminologa: “Antonio De Marco ha ucciso perché si sentiva escluso”

Elisa De Panicis e alcune curiosità

Visualizza questo post su Instagram Feel good Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 30 Set 2020 alle ore 2:01 PDT

Cresciuta a Solaro, periferia di Milano e classi 1992. La De Panicis ha partecipato a Uomini e Donne, infatti è stato proprio quello il suo esordio in televisione nel 2011. Era una corteggiatrice di Alessio Lo Passo, all’epoca tronista. Dopo qualche anno Elisa si è trasferita in Spagna dove ha cominciato a fare la modella, ha anche partecipato all’edizione spagnola di Uomini e Donne e L’Isola dei Famosi.

Poi tornata in Italia ha partecipato al Grande Fratello Vip della scorsa edizione. Inoltre l’influencer ha debuttato come cantante, la canzone si chiama Media Naranja. Un’altra cosa da sapere sulla De Panicis è che parla ben 5 lingue. La De Panicis, come molte prima di lei pare essersi sottoposta nel tempo a interventi chirurgici per modificare il suo aspetto. Da alcune foto ritrovate infatti pare che l’influencer si intervenuta sul naso con una rinoplastica, sulle labbra gonfiandole, leggermente anche sui zigomi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Occhi grandi e volto angelico da bimba. Oggi è una famosissima showgirl

Visualizza questo post su Instagram After midnight 💥 Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 29 Set 2020 alle ore 2:20 PDT

Pare anche che nelle vecchie foto ritrovate, la De Panicis avesse gli occhi scuri. Mentre oggi li ha verdi forse utilizza delle lenti colorate o si è sottoposta all’operazione per cambiare colore degli occhi visto che oggi è possibile anche questo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.