Elisa Isoardi “provoca”: sorriso smagliante e scollatura sbarazzina – Foto

Elisa Isoardi “provoca” i followers mostrando la cena con un sorriso smagliante e una scollatura sbarazzina. La conduttrice è sempre più bella.

Sorriso smagliante, maglia nera con una scollatura birichina e una cena salutare per Elisa Isaordi che, non solo ha ritrovato Raimondo Todaro, ma anche la serenità. Dopo un’intera giornata trascorsa in sala prova in vista della terza puntata di Ballando con le stelle 2020, la conduttrice si è concessa una cena a base di riso con crema di broccoli e lonzino saltato con prosciutto.

Niente pizza, per stasera, per la Isoardi che sabato sera dovrà tornare sulla pista di Ballando per affrontare una nuova esibizione, stavolta nuovamente con il suo insegnante Raimondo Todaro che è tornato ad allenarsi e ad insegnanrle la coreografia anche se delicatamente a causa dell’operazione subita da pochi giorni.

Elisa Isaordi stuzzica i fans: “Cosa succederà sabato?”