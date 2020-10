Eros Ramazzotti e Marica : nuovi sviluppi nella loro relazione

Tra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sembra esser tornato il sereno: una fonte vicina alla coppia parla di un ritorno di fiamma

All’incirca un anno fa, Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti annunciavano la loro separazione, dopo ben 10 anni di relazione e 5 di matrimonio. Genitori di due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio, i due sono stati recentemente immortalati insieme. Il motivo? Il primo giorno di scuola dei piccoli. Tuttavia, una fonte vicina alla coppia afferma che Marica è disposta a riprovarci: che si tratti di un ritorno di fiamma?

Marica e Eros: un amore lungo 10 anni

La relazione tra Marica ed Eros viene resa pubblica a maggio del 2019, quando la modella aveva appena 21 anni. La scintilla era nata sul palco dei Wind Music Awards, dove Marica aveva premiato il cantante. La loro prima figlia, Raffaela Maria (il nome è dovuto all’unione dei nomi delle due nonne), nasce nel 2011, mentre il matrimonio tra i due verrà celebrato nel 2014. L’anno dopo, l’amore viene ulteriormente consolidato dalla nascita di un secondo figlio, Gabrio Tullio. Tuttavia, la loro favola termina nel luglio dello scorso anno, dopo ben 10 anni di relazione.

Nonostante l’allontanamento, la coppia ha sempre dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti, specie per il bene dei due figli. Marica, in seguito, pareva avesse intrecciato una liason con l’imprenditore Charley Vezza; liason che, a quanto sembra, è già finita.

E le ultime foto con Eros riaccendono la speranza dei fan della coppia.