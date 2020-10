Precedenti, probabili formazioni e info tv e streaming del match della 3a giornata di Serie A Fiorentina-Sampdoria, in programma sabato venerdì 2 ottobre, ore 20.45

Domani sera riparte la serie A: nel match che apre la terza giornata di campionato la Fiorentina ospita una Sampdoria in crisi. La squadra toscana, in queste prime battute, ha ben figurato: dopo la bella vittoria nel match inaugurale contro il Torino, la banda di Iachini ha perso al Meazza contro l’Inter per 4 a 3. Nella sfida contro i nerazzurri, la ‘Viola’ ha sfiorato il successo subendo due gol nel finale di partita. I ragazzi allenati da Ranieri, invece, hanno raccolto due pesanti sconfitte in queste prime due giornate: dopo il secco 3 a 0 subito contro la Juventus, i blucerchiati hanno lasciato i 3 punti anche al Benevento facendosi rimontare un vantaggio di 2 reti. Una terza sconfitta consecutiva sarebbe già una batosta -soprattutto per il morale-, nonostante le poche giornate disputate.

Fiorentina-Sampdoria: dove vedere la sfida in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport. Gli abbonati possono anche sfruttare il servizio streaming Sky Go su dispositivi come tablet e smartphone. Da segnalare, infine, il servizio Now Tv.

Fiorentina-Sampdoria, le probabili formazioni

Beppe Iachini è stato chiaro in conferenza stampa: Federico Chiesa partirà dal primo minuto al 90%. Il tecnico potrebbe confermare lo stesso 11 che ha disputato un ottimo match a San Siro. Ranieri ha qualche dubbio in più: la coppia di attacco potrebbe essere quella formata da Bonazzoli e Quagliarella. Candreva ovviamente in campo, Keita non è arruolabile: il nuovo arrivato è risultato positivo al coronavirus.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All: Iachini

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Verre, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. All: Ranieri

Fiorentina-Sampdoria: l’arbitro

L’arbitro designato per la sfida sarà Giacomelli. Ad assistere il direttore di gara Caliari e Bottegoni, quarto uomo Manganiello. Addetti al Var saranno Aureliano e Cecconi.

Fiorentina-Sampdoria, i precedenti

Il bilancio tra le sfide scorse è leggermente a favore della Fiorentina. I viola hanno centrato il successo in 43 occasioni, i blucerchiati invece hanno vinto 34 sfide. Il pareggio è giunto invece in 45 occasioni.

