Google Maps, come attivare il tema scuro dark mode

In arrivo su Google Maps il tema scuro, molto utile soprattutto per chi ha uno smartphone con schermo OLED: vediamo come attivare la dark mode

Il tema scuro (dark mode) sta sbarcando anche su Google Maps. L’atteso aggiornamento era già emersa dalla casa di Mountain View a settembre, ma ora alcuni utenti di smartphone Android stanno iniziando ad esultare. Infatti sui loro dispositivi è iniziata ad appare l’opzione per attivare questo nuovo aspetto. Scopriamo quindi come attivare il tema scuro dark mode su Google Maps. La procedura è piuttosto semplice. Per controllare se siete tra le fortunate persone che hanno già questa possibilità, vi basterà recarvi nelle impostazioni.

Queste sono selezionabili toccando con un dito sull’icona di profilo. A questo punto non dovrete fare altro che verificare la presenza o meno del menu denominato Aspetto. Nel caso questo fosse presente, sarà sufficiente decidere tra Tema Chiaro, Tema Scuro o Predefinito, vale a dire quello scelto nelle impostazioni di sistema del vostro cellulare per tutte le app.

Google Maps, come impostare il tema scuro dark mode