Marina La Rosa sdraiata sulla spiaggia con un fedele compagno-FOTO

Marina La Rosa condivide uno scatto mentre è seduta sulla spiaggia con un compagno fantastico, appare con un fisico perfetto

La Rosa in perfetta forma su una spiaggia rocciosa delle Isole Eolie, tiene in mano un libro, il compagno perfetto per quell’atmosfera mentre contempla la bellezza del mare. Dietro una barchetta e di lato il mare infinito, non esiste immagine più bella e romantica. Infatti Marina scrive nella didascalia un pezzo preso probabilmente dal libro che sta leggendo:”Io stessa provo tenerezza per l’ingenua sognatrice che ero stata. Ma ora sono cambiata. Ho tanto cercato il mio posto nel mondo, ed era dentro di me:proprio qui dove mi batte il cuore, dove fluisce il sangue, dove respiro, piango e rido restando viva. Il mio destino sono io.

Continua il bellissimo pezzo con:”Non mi lascerò mai più trascinare dagli eventi. Nel bene e nel male, tutto quello che mi accadrà l’avrò voluto io..è una promessa che mi faccio ogni giorno e che ogni giorno cerco di mantenere”. Il pezzo è estratto da Ferzano Ozpetek. Un estratto molto commovente che parla dell’amore per se stessi e delle scelte che devono essere individuali e personali. Molto toccante ed emozionante.

Marina La Rosa e Luca Vismara sempre insieme, hanno fatto una canzone

Visualizza questo post su Instagram Marina @lucavismara Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa) in data: 26 Set 2020 alle ore 8:38 PDT

Il legame tra Marina e Luca è molto particolare, sono due anime gemelle ma è un amore diverso. Anche se si avvicina all’amore come ha detto Luca stesso. Insieme hanno deciso di fare anche un brano, che Luca dedica a Marina. I due si sono conosciuti durante la loro esperienza all’Isola dei famosi. Luca fa il cantante e ha uno stile particolare, viene detto molto originale nel panorama musicale. Alcuni dei suoi brani In My arms, The One, Notte di mezza estate. Decide di dedicare la nuova canzone a Marina perché con lei ha provato un sentimento molto vicino all’amore, cosa che a quanto dice non gli capitava da anni.

Luca paragona la sua performance a quella di lady Gaga e Bradley Cooper, premettendo che non saranno mai come loro ovviamente. Ma che c’è qualcosa che li lega profondamente. Il brano si chiama proprio Marina. Ieri nelle IG stories, La Rosa ha condiviso diverse volte la canzone dell’amico.

