Mercedesz Henger sempre più bella e sexy: serie di foto da sballo – FOTO

Mercedesz Henger si mostra ai fan con mille outfit diversi. Ha salutato i costumi e ha dato il benvenuto alla nuova stagione

L’abbiamo vista in giro per l’Italia e all’estero, in compagnia del suo fidanzato. Barcellona, Puglia, poi montagna…insomma senza dubbio Mercedesz Henger durante l’estate non è stata senza far nulla. Ma ora è il momento di tornare a lavoro e la giovane donna è già partita con il piede giusto. Molto attiva sui social, accetta complimenti e critiche da parte dei suoi followers, che giorno dopo giorno la seguono e aumentano sempre di più, attualmente sono 732 mila.

Mercedesz Henger, saluta l’estate con un look da sballo