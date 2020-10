La bellissima Naike Rivelli nuda nella vegetazione ed in buona compagnia. Lei è solita togliersi i vestiti e lo fa sempre per provocare.

Non è certo la prima volta che vediamo Naike Rivelli nuda. La 45enne attrice e da tempo ormai vera e propria influencer a tempo pieno è solita svestirsi per le sue giuste cause già da molto oramai.

LEGGI ANCHE –> Benedetta Parodi Instagram | temperatura bollente | che gambe | FOTO

Anche stavolta la figlia della sempre bellissima Ornella Muti non fa eccezione. Ed in compagnia di un’altra bellissima posa nella vegetazione, libera da quegli orpelli chiamati vestiti. Tante volte gli indumenti rappresentano per lei una vera e propria costrizione. La bella Naike, sempre piena di energia come anche di vis polemica, pratica da tantissimo yoga ed altre discipline che pongono il corpo e la mente in condizioni tali da trovare il rilassamento che non è tante volte possibile trovare nella vita di tutti i giorni.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini. Nuove FOTO delle nozze, taglio torta compreso

Naike Rivelli nuda, uno spettacolo per gli occhi