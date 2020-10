Durante la scorsa notte, un’auto ha investito due cinghiali sull’autostrada A26, nei pressi del casello di Biandrate (Novara) ed è finita fuori strada. Nell’impatto due persone hanno perso la vita ed una è rimasta ferita.

Un tragico incidente si è consumato la scorsa notte lungo l’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un’auto ha investito due cinghiali, all’altezza del chilometro 139, ed è finita fuori dalla carreggiata. Un impatto molto violento costato la vita ai due passeggeri che viaggiavano all’interno della vettura. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due vittime. Il conducente dell’auto è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave.

Leggi anche —> Tragedia in autostrada, scende dal mezzo e viene travolto

Novara, auto investe due cinghiali sull’autostrada A26 e finisce fuori strada: due morti ed un ferito

Due morti ed un ferito, questo il tragico bilancio dell’incidente consumatosi durante la scorsa notte, tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre, lungo l’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A4 Torino-Trieste e Ghemme in direzione Gravellona Toce. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, riportata dalla redazione de Il Messaggero, un’auto che procedeva lungo l’autostrada avrebbe investito improvvisamente due cinghiali che avevano invaso la corsia. Dopo il violentissimo impatto, all’altezza del chilometro 139 nei pressi del casello di Biandrate (Novara), il veicolo è finito fuori strada.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. I medici non hanno potuto far nulla per i due passeggeri che si trovavano all’interno dell’abitacolo, deceduti a seguito dello schianto. Il conducente, rimasto ferito non gravemente, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Oltre ai soccorsi, sul posto è intervenuto il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale. Gli agenti hanno provveduto ai rilievi di legge per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Leggi anche —> Tragico schianto | muoiono padre e figlio di un anno

LEGGI ANCHE –> Forlì, grave incidente: muore ragazzo 26enne, era testimonial per la sicurezza stradale

Non è ancora chiaro, riporta Il Messaggero, come i cinghiali possano aver invaso le corsie dell’autostrada e si sta cercando il punto di accesso degli animali.