Occhi grandi e volto angelico da bimba. Oggi è una famosissima showgirl

Occhi grandi e volto angelico. La foto di questa bambina risale a 40 anni fa. Adesso è una famosissima showgirl ed è impegnata in un programma super seguito

Nei tratti così dolci di questa tenera bambina in foto forse potete scorgere la donna bellissima che è diventata. Si tratta infatti di uno scatto risalente al 1980 / ’81 e ritrae la showgirl Elisabetta Gregoraci.

E’ nel mondo dello spettacolo dalla fine degli anni ’90 quando decise di partecipare al concorso di bellezza Miss Italia, durante il quale ottenne la fascia di Miss Sorriso.

Si aprono per lei le porte della moda; ha sfilato, tra gli altri, anche per Dolce e Gabbana e Giorgio Armani.

La ritroviamo successivamente anche in piccoli ruoli di attrice ne Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina e in C’era un cinese in coma di Carlo Verdone. Partecipa al programma televisivo Veline, gareggiando per ottenere un posto sulla scrivania di Striscia La Notizia. Durante Ciao Darwin fa parte della squadra della “categoria veline” (guidata da Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis) e scontrandosi con la “categoria intellettuali”.

Nel 2006 inizia una relazione con l’imprenditore multimilionario Flavio Briatore. Si sposano il 14 giugno 2008 e nel marzo 2010 nasce Nathan Falco, loro unico figlio. Il 23 dicembre 2017 si separano consensualmente.

LEGGI ANCHE -> Vanessa Incontrada, senza veli in copertina per far “riflettere sulla bellezza”

Elisabetta Gregoraci adesso

Elisabetta Gregoraci è attualmente impegnata nel programma Grande Fratello Vip nelle vesti di concorrente. E’ balzata sulle pagine di numerose testate giornalistiche a causa delle sue dichiarazioni, all’interno della casa più famosa d’Italia, riguardo la fine del suo matrimonio con Briatore.

“Mi trascurava molto. Quando mia madre morì, il giorno del funerale mi ha lasciata sola e se ne è andato in discoteca. Non l’ho più perdonato” – ha dichiarato la showgirl.

LEGGI ANCHE -> Maria De Filippi, la rivelazione choc: “Ero terrorizzata”

La risposta di Briatore non si è fatta attendere. Ha replicato tramite un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli: “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini (riferimento al legame sorto con Pierpaolo Pretelli) e se questo per lei è affrancarsi, ok.” Ha poi aggiunto l’imprenditore: “Ma deve rinunciare al suo assegno di mantenimento se proprio vuole essere coerente.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter