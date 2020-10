Paola Turani irresistibile: body nero da pantera – FOTO

Paola Turani non si risparmia affatto su Instagram, sfoggiando un body nero da pantera: una bellezza irresistibile

Paola Turani, ormai affermata influencer e modella, con il suo fisico statuario cattura sempre l’attenzione dei suoi tanti ammiratori: il suo profilo Instagram vanta infatti ben 1 milione e mezzo di followers, evidentemente rapiti dalla sua sensualità . Occhi azzurri di ghiaccio e capelli nero corvino, è uno tra i volti italiani più richiesti nell’ambito della moda. Eccola, nel suo ultimo shooting, con un sensualissimo body da pantera: una bellezza a dir poco irresistibile.

Paola Turani: un profilo della star di Instagram

La carriera di Paola Turani prende avvio quando, a 17 anni, partecipa al concorso di Miss Italia arrivando alle prefinali. Notata da alcuni agenti, la bella modella di Sedrina inizia a sfilare per i marchi più famosi, quali Calvin Klein, Dior e Versace. Per farlo, abbandona il suo iniziale intento di affermarsi come veterinaria. Inoltre, prende poi a parte a campagne pubblicitarie per Calzedonia, Sephora e L’Oreal Paris. Per ben due volte, sfila alla Mostra del Cinema di Venezia indossando abiti creati da lei stessa, in collaborazione con Twinset.

Da diverso tempo ha anche intrapreso un’attività come influencer, dato l’alto numero di followers di cui può vantare. La Turani è sposata con Riccardo Serpella, 14 anni più grande di lei. I due sono stati migliori amici per parecchi anni, fidanzandosi solo in seguito.