Paolini colpisce ancora: appare e chiudono collegamento – VIDEO

Il famoso Paolini appare di nuovo in tv e Alberto Matano si sfoga alla Vita in diretta: “Non ci fa lavorare”

Torna in tv il famoso Gabriele Paolini, il personaggio delle comparse e della apparizioni. Il disturbatore della televisione che si è fatto strada tra un servizio e l’altro, infastidendo gli inviati di vari programmi. Non solo, l’uomo in questione è stato condannato per aver praticato sesso con minori in cambio di soldi e regali. Questa volta ad essere infastidito è stato Alberto Matano, il conduttore della Vita in diretta, che dopo aver visto il servizio, non ha retto e ha dato libero sfogo alla sua rabbia.

Paolini, lo sfogo di Alberto Matano