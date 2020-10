Zodiaco, quali sono i segni più insensibili: sei tra questi?

Ad alcuni segni zodiacali non viene naturale mostrare la propria emotività e spesso fanno anche fatica a reggere quella degli altri, apparendo particolarmente insensibili. Scopriamo quali sono

Rimanere impassibili di fronte a momenti di crisi altrui o non mostrare molta empatia porta a pensare che ci si trovi ad avere a che fare con una persona insensibile. Magari questa non è neanche particolarmente fisica, negando così un abbraccio o un gesto per cercare di consolare qualcuno. Ma questa non è cattiveria, semplicemente alcune persone hanno un diverso tipo di sensibilità o dimostrano il loro interesse e il loro sentimento in altri modi. Questo non frena gli altri a considerarle insensibili. Scopriamo quali sono i segni zodiacali che rispecchiano questa descrizione.

I segni zodiacali più insensibili

Tra i segni zodiacali che appaiono più insensibili c’è l’Acquario che trova sempre molta difficoltà a coprire il ruolo della “spalla su cui piangere”. Davanti a una crisi emotiva si trova spesso a disagio, non sapendo cosa dire o cosa fare per intervenire a dare una mano. Questo lo porto a estraniarsi a volte dalla conversazione stessa, finendo per non ascoltare neppure lo sfogo di chi gli sta accanto.

Lo stesso si potrebbe dire del Sagittario che con molta falsità finge di star provando interesse in quello che gli si sta dicendo. Lascerà che la persona in questione si sfoghi e butti fuori i suoi sentimenti, che siano di rabbia o tristezza. A questo punto pero’ il Sagittario crederà di aver compiuto il suo compito ossia quello di aver ascoltato. Poco importa che lo abbia fatto davvero o no. Non sapendo cosa dire per consolare il prossimo cercherò di svignarsela dalla situazione, per la quale in alcuni casi potrebbe provare anche noia.

Infine il segno dei Gemelli che a differenza dei precedenti riesce sempre a uscirsene con ottimi consigli. Questo quando i problemi potrebbero avere delle concrete soluzioni. Quando si parla di emozioni e sentimenti invece gli risulta difficile farlo. In alcuni casi si lascia coinvolgere dalla situazione finendo per diventare emotivamente parte di essa e non riuscendo così a consolare la persona. Questo porterà i Gemelli a sentirsi parte del racconto quando in realtà la persona in questione avrebbe solo bisogno di un occhio esterno.

