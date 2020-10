Sabrina Salerno e Nicola Canal, il curioso “esperimento” tra le colline del Prosecco

La cantante Sabrina Salerno, icona degli anni ’80, e l’influencer trevigiano Canal il Canal, pronti per una tre giorni senza Facebook e Instagram

Sabrina Salerno, icona degli anni Ottanta, con 639mila follower al seguito non smette mai di stupire. Fisico mozzafiato e un viso incantevole, ammalia sempre per gli scatti provocanti che la vedono in costume o con abiti attillati che la mettono in risalto in tutta la sua bellezza. Lei non si è mai tirata indietro con la palestra e nelle stories coinvolge i fan nelle sue sedute a corpo libero che svolge con regolarità.

Ieri sera inoltre si è recata presso Villa Vitturi a Treviso, location ristrutturata e gestita dal marito, per un evento legato al fitness, yoga e alimentazione, temi molto cari alla bella showgirl.

Ma oggi ci sono profonde novità per lei. Ha deciso di intraprendere un “esperimento sociale” con l’amico trevigiano Nicola Canal, altra star del web con 194mila fan all’attivo e 80mila sul canale Youtube. Nicola è reduce dal recente successo del video goliardico dedicato alla vendemmia, in cui compare anche il presidente del Veneto Luca Zaia. La missione? Abbandonare per tre giorni la caccia a like sui social.

72 ore di “Internet free” per Sabrina Salerno e Canal