Schianto in motocicletta, muore uomo molto conosciuto

In un incidente in moto molto grave perde la vita un soccorritore molto stimato, aveva 40 anni

A Milano un terribile incidente ha portato via Livio De Riva, molto amato per il suo lavoro di soccorritore. L’incidente è avvenuto tra San Giuliano e San Donato Milanese, martedì 29 settembre. Livio era sulla sua moto e si è schiantato contro un auto, purtroppo non ce l’ha fatta l’impatto è stato troppo forte. A bordo della moto pare ci fosse anche una ragazza di 21 anni, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

Nonostante l’intervento dell’ambulanza della Croce Bianca, non c’è stato nulla da fare per il soccorritore. Le ferite riportate erano molto gravi, è deceduto poco dopo essere entrato nell’ospedale di San Donato Milanese. A bordo dell’auto che è stata coinvolta nello schianto con Livio, c’era un giovane di 21 anni alla guida. Fortunatamente sta bene, ha riportato ferite lievi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Isabelle Adriani si racconta: “Recitare è vivere mille vite piuttosto che una”

Livio era un soccorritore amato da tutti, una tragedia che ha segnato molte persone

I carabinieri e la polizia si San Donato Milanese, si sono recati sul luogo per capire la dinamica dell’incidente e ricostruirlo. Sono ancora impegnati con i rilievi del caso. Essendo una persona molto amata, sui social network si sono scatenati tutti con messaggi di condoglianze e vicinanza alla famiglia. Livio era volontario e soccorritore in ambulanza, un uomo che salvava le vite e ora che era toccato a lui essere salvato, non è stato possibile. La comunità è distrutta dal dolore per questa perdita, ci metteva impegno in quello che faceva.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Novara, auto investe due cinghiali sull’autostrada A26: due morti ed un ferito

Ora dovrà continuare il suo lavoro in cielo. Volato via a soli 40 anni. Lavorava anche per una Onlus, “Angeli assistenze sanitaria Onlus” l’ente si occupa di assistenza e soccorso. Viene ricordato anche sulla pagina Facebook della Onlus con un commento molto lungo e commovente sull’addio a una bella anima come Livio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.