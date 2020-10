È arrivato secondo nella terza edizione di X Factor, chi è e cosa fa oggi

Non ricorda con piacere la sua esperienza a X Factor, ma la sua carriera musicale continua ancora oggi: secondo classificato nella terza edizione, scopriamo di chi si tratta

Il 2009 ha visto andare in onda ben due edizioni di X Factor. Nella terza, che si è conclusa nel mese di dicembre, a trionfare fu Marco Mengoni divenuto poi uno dei maggiori artisti italiani dell’ultimo decennio. Al secondo posto arrivò un cantante che iniziò la sua gavetta ben prima di partecipare al talent. Lui è Giuliano Rassu, voluto fortemente da Claudia Mori nella sua categoria degli over. Entrato in corsa all’ottava puntata conquistò il pubblico con la sua voce e riuscì a conquistarsi un posto in finale. Un ottimo debutto per la moglie di Adriano Celentano che ricoprì per la prima volta il ruolo di giudice, andando a sostituire Simona Ventura.

Giuliano Rassu, da X Factor alla nascita della sua casa discografica

Nelle puntate finali del talent Giuliano Rassu presentò il suo inedito Ruvido, dal quale prese il titolo anche l’EP pubblicato appena subito dopo la fine del programma. Di quell’esperienza pero’ il cantante non conserva un bel ricordo e anzi storce il naso ogni volta che qualcuno prova a fare riferimento alla sua partecipazione. Non solo, ad oggi sembra sconsigliare agli artisti di intraprendere la strada di un talent show. “A meno che uno non voglia diventare un personaggio televisivo e non un musicista vero“, ha dichiarato.

Dopo essersi preso una lunga pausa lontano dai riflettori Giuliano è tornato diversi anni dopo con un nuovo progetto: la creazione di una propria casa discografica. La Casarte, con sede a Sassari, nasce dalla volontà di essere un artista indipendente senza dover sottostare ad alcune discutibili scelte delle etichette discografiche. Dai tempi di X Factor al momento del suo ritorno il cantante non è rimasto pero’ con le mani in mano. Ha continuato a fare musica, a suonare, e ha vissuto anche alcune esperienze all’estero.

Nel 2018 tornò con un nuovo singolo intitolato Sino al cielo. Il brano era stato scritto per presentarlo al Festival di Sanremo, dopo essere stato scartato pero’ Giuliano ha pensato che valesse la pena farlo ugualmente ascoltare al pubblico. Era anche un modo per capire se ci fossero i presupposti per continuare a sondare la scena musicale italiana. Il riscontro ricevuto sembra aver soddisfatto il cantante che ha rilasciato lo scorso dicembre il suo EP, Silenzio.

