Serena Autieri svela il motivo della rottura con Gabriel Garko, il collega con cui ha avuto tempo fa una relazione durata quattro anni, svelando dei retroscena poco noti.

Mai tenuta nascosta la relazione che Serena Autieri ebbe con Gabriel Garko. L’attore che da quelle dichiarazioni rese all’interno della casa del Grande Fratello VIP, è balzato su tutte le riviste confermandosi tra i principali trend della settimana. I due attori si erano conosciuti diversi anni fa sul set ed hanno intrapreso una relazione durata quattro anni. La storia sarebbe poi finita – spiegava al tempo l’attrice – per alcune divergenze caratteriali. Rimasti in ottimi rapporti anche dopo la rottura, la Autieri avrebbe invitato Garko al suo matrimonio con Enrico Griselli nel 2010. Invito che tornò subito indietro in quanto l’attore era impossibilitato ad essere presente per motivi di lavoro. A conferma del loro ottimo rapporto, Gabriel Garko ancora oggi sente la madre di Serena.

Serena Autieri e quella proposta di matrimonio da parte di Garko

Il coming out fatto d Gabriel Garko ha letteralmente provocato opinioni contrastanti, chi ritiene che la cosa fosse già nota e quindi non avrebbe detto nulla di nuovo, chi invece sostiene di aver fatto bene, di essersi tolto un peso e di poter essere adesso libero di trovare l’amore. Molti a proposito si chiedono se per Garko adesso sia più semplice poter approfondire la conoscenza con Gabriele Rossi, l’attore con cui Garko nei mesi scorsi è stato paparazzato più volte. C’è invece chi rimane incredulo vedendo tutte le bellissime donne con cui Garko ha intrecciato delle relazioni.

Tra queste c’è proprio Serena Autieri, ricordando anche un episodio in cui qualche anno fa durante la trasmissione di Piero Chiambretti, l’attore avrebbe fatto – seppur per gioco – la proposta di matrimonio alla bellissima attrice napoletana. Ovviamente si attendono dei chiarimenti circa le dichiarazioni di Garko, sono rimasti infatti molti punti in sospeso.

