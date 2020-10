Dopo la riunione fiume di mercoledì, il Consiglio di Lega straordinario ha deciso di rinviare Genoa-Torino, gara valida per la terza giornata di Serie A che era in programma sabato alle 18. I rossoblù avevano chiesto di non giocare a causa delle 15 positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo, tra giocatori e staff tecnico.