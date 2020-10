Shannen Doherty torna a lottare per la vita: “Voglio lasciare dei video ai miei cari”

L’ex star di Beverly Hills 90210, Shannen Doherty, confessa in un’intervista per il magazine Elle di essere tornata a lottare nuovamente con il cancro

La sua prima battaglia iniziò nel 2015 quando le fu diagnosticato un cancro al seno. Due anni di sofferenze, cure e tanta forza e l’annuncio due anni più tardi della sua guarigione. Ora l’attrice Shannen Doherty, che il pubblico ha seguito in diverse serie televisive di successo come Beverly Hills 90210 e Streghe, torna a lottare per la sua vita. Il cancro è tornato e ha già raggiunto il quarto stadio. L’attrice si è raccontata al magazine americano Elle parlando di come sta affrontando questo momento.

Shannen Doherty: “Voglio registrare videomessaggi per i miei cari, da guardare quando non ci sarò più”

L’attrice ha dichiarato di star cercando di far tesoro di tutti i più piccoli momenti, anche quelli che spesso le persone tendono a dare per scontato. Sente di avere ancora tanto da condividere e sebbene non si senta pronta ad affrontare la peggiore delle ipotesi, ha deciso di voler fare qualcosa per i suoi cari. Shannen Doherty vorrebbe girare dei videomessaggi da lasciare in ricordo alle sue persone amate, che potranno riguardarli quando lei non ci sarà più. E non solo, sta pensando anche di scrivere delle lettere.

“So di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre e voglio che mio marito capisca quel che rappresenta per me” ha spiegato, raccontando di quanto sia difficile anche solo pensare di farlo. “Ogni volta che arriva il momento in cui potrei farlo mi sembra così definitivo, così irrevocabile” e l’attrice si sente ancora così piena di vita che non riesce a immaginare di mettere un punto alla sua esistenza.

Sebbene Shannen sia tornata a combattere il cancro per una seconda volta, continua a cercare di cogliere il positivo da questa ennesima sfida che la vita le ha posto davanti. “Abbiamo un pozzo infinito dentro di noi e l’unica cosa da fare è continuare a scavare per trovare la forza per affrontare le difficoltà“, ha dichiarato l’attrice, che sta vivendo questo momento accanto alla famiglia e agli amici più stretti.

