Splendida Soleil Stasi, che fa vedere perché tantissimi uomini la desiderano e sono pazzi, pazzi di lei. La modella è una meraviglia.

Di recente una polemica ha interessato Soleil Stasi, fino a poco tempo fa nota come Soleil Sorge. La giovane originaria di Los Angeles è rimasta coinvolta infatti in una polemica a distanza con Andrea Iannone. In una intervista riportata dal settimanale di gossip ‘Chi’, la 26enne sembra in pratica accusare il pilota di MotoGp di avere voluto usarla per ottenere visibilità.

Ma la risposta di lui non si è fatta attendere ed è arrivata a mezzo social. L’ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis tra le altre si è detto “allibito per ciò che determinate testate e/o persone scrivono sul mio conto parlando della mia vita privata. Mi attribuiscono chissà cosa. Ma non sono io quelle che alimenta tutto quanto facendo delle interviste organizzate a puntino. Io penso solo a vivere delle vie passioni, in silenzio e con rispetto”.

Soleil Stasi, un incanto che lascia senza parole