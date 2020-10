Tragedia in autostrada, scende dal mezzo e viene travolto

L’incidente mortale è accaduto in A27 tra i caselli di Treviso Nord e Treviso Sud nel pomeriggio di ieri verso le 17.30. Morto Gino Gaion di 79 anni

TREVISO – Il conducente di un camion ha perso il proprio carico. Ha accostato ed è sceso ma è stato travolto da un’auto. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio poco dopo le ore 17:30, sull’autostrada A27 Venezia-Belluno all’altezza del km 21 circa.

Il camionista rimasto ucciso nell’impatto è Gino Gaion, un pensionato di 79 anni residente a Mogliano. Nella dinamica dell’incidente Gaion aveva perso parte del carico dal suo veicolo lungo la corsai di marcia, è sceso dal mezzo ed è stato subito falciato brutalmente dall’auto condotta da un 38enne di Dolo (Venezia) che nell’impatto è rimasto ferito lievemente.

LEGGI ANCHE —–> Era Alessia Gioffi di Non è la Rai: oggi a 45 anni è molto cambiata

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del Suem 118, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 9° Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia. Attualmente sono in corso maggiori accertamenti per capire le dinamiche dell’indicente e quali accortezze Gaion non abbia adottato per rendersi riconoscibile alle altre vetture mentre era fermo in autostrada.

Gli utenti che da Venezia erano diretti verso Belluno, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Treviso sud, sono stati dirottati fino a tarda sera per la SS13 Pontebbana in direzione Conegliano per rientrare in A27 alla stazione di Treviso nord.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.