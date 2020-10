Precedenti, probabili formazioni e info tv e streaming del match della 3a giornata di Serie A Udinese-Roma, in programma sabato 3 ottobre, ore 20.45

Sabato sera con la Serie A in campo, con una sfida già di grande importanza tra Udinese e Roma. Entrambe le compagini devono dare una svolta a un inizio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. I friulani di Gotti sono ancora a quota zero in classifica, avendo perso sia al debutto con il Verona che nel match infrasettimanale casalingo con lo Spezia. Ad un solo punto invece la Roma, che dopo il ko a tavolino con il Verona non è andata al di là del pareggio per 2-2 contro la Juventus. Sia i bianconeri che i giallorossi cercano la prima vittoria stagionale, una sconfitta significherebbe già prima crisi e posizioni degli allenatori traballanti.

Udinese-Roma: dove vedere la sfida in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e sarà possibile vederla in streaming attraverso la relativa applicazione disponibile su pc, smartphone, smart tv e tablet. I clienti Sky potranno anche assistere alla gara nel caso in cui abbiano attivato il canale DAZN1, al numero 209 del bouquet satellitare.

Udinese-Roma: le probabili formazioni

L’Udinese dovrebbe confermare il classico 3-5-2, con De Paul a menare le danze in un centrocampo ancora alle prese con numerose assenze. Davanti, Gotti potrebbe lanciare stavolta dal primo minuto Nestorovski in luogo di Okaka. La Roma dovrebbe confermare quasi in blocco la formazione vista contro la Juventus, unica modifica probabile lo schieramento dal primo minuto a destra di Bruno Peres. In attacco, Mkhitaryan e Pedro in appoggio a Dzeko.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, Coulibaly, De Paul, Forestieri, Zeegelaar; Nestorovski, Lasagna

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Bruno Peres, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

Udinese-Roma: l’arbitro

L’arbitro designato per la sfida sarà Abisso. Ad assistere il direttore di gara Vecchi e Scatragli, quarto uomo Piccinini. Addetti al Var saranno Maresca e Del Giovane.

Udinese-Roma, i precedenti

Sono 92 i precedenti totali tra queste due squadre in Serie A. Bilancio a favore della Roma, che ha vinto per 47 volte, contro le 22 dell’Udinese, a fronte di 23 pareggi. In Friuli, discorso un po’ più equilibrato: sempre la Roma davanti con 20 vittorie, 15 quelle dei padroni di casa, con 11 pareggi. Lo scorso anno, alla Dacia Arena, netto 4-0 dei giallorossi, con l’Udinese che si è però parzialmente vendicata nell’ultimo precedente di luglio. All’Olimpico, finì 2-0 per i friulani.

