Tragedia a scuola: professore si accascia in classe e muore davanti ai suoi alunni

Un professore di 50 anni è deceduto questa mattina a Vittoria, in provincia di Ragusa, dopo aver accusato un malore in classe davanti ai suoi alunni.

Si è accasciato davanti ai suoi alunni mentre faceva a lezione ed è morto poco dopo. È accaduto questa mattina a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove un insegnante di 50 anni ha accusato un malore mentre si trovava a lavoro a scuola ed è deceduto pochi istanti più tardi. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 50enne. Intervenuti sul posto anche i carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto con esattezza.

Vittoria, professore si accascia in aula mentre fa lezione e muore: la tragedia davanti ai suoi alunni

Tragedia in una scuola siciliana, dove questa mattina, giovedì 1 ottobre, un insegnante di 50 anni si è sentito male mentre faceva lezione ed è morto poco dopo. La vittima si trovava presso l’Istituto superiore G. Mazzini di Vittoria, in provincia di Ragusa. Durante la regolare lezione, secondo quanto riportato dal quotidiano locale RagusaNews, l’uomo avrebbe accusato un malore in classe ed avrebbe chiesto dell’acqua. Le sue condizioni, però, si sono aggravate in pochi istanti ed ha perso conoscenza accasciandosi a terra davanti ai suoi alunni.

Sul posto è arrivato in pochi minuti il personale sanitario del 118, ma per il 50enne non c’è stato nulla da fare ed ogni tentativo di rianimazione anche con il defibrillatore è risultato vano. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del professore.

Intervenuti, come riporta RagusaNews, anche i carabinieri della compagnia di Vittoria che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Diffusasi la notizia, diversi sono stati sui social network i messaggi di cordoglio per la famiglia ed in ricordo del professore descritto come una persona solare, affettuosa e sempre disponibile.

