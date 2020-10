Al Bano parla della separazione da Romina: “Ho sperato in un miracolo”

Al Bano ripercorre i momenti dolorosi che hanno portato alla separazione dalla (ex) moglie Romina Power alla fine degli anni ’90

Complice il fatto di essere tornati alla ribalta come coppia in ambito lavorativo, nell’immaginario collettivo Al Bano e Romina Power sono ancora tutt’uno.

In realtà sono passati oltre 20 anni dalla loro separazione. Correva il 1999 quando i due hanno deciso di mettere termine ad un sodalizio durato ben 29 anni. La misteriosa scomparsa della loro primogenita, Ylenia, avvenuta il 1° gennaio 1994, ha causato una frattura talmente grande che rimarginarla è stato impossibile. Nonostante il grande senso di famiglia insito in entrambi e l’amore potente che li lega agli altri 3 figli (Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda), nulla ha potuto ripristinare l’armonia precedente.

A cavallo tra gli anni ’90 e i duemila, Al Bano ha conosciuto Loredana Lecciso, formando con lei un nuovo legame dal quale sono nati i figli Jasmine e Albano jr.

A quanto pare a dare lo strappo decisivo fu Romina chiese la separazione legale.

Al Bano ricorda con tristezza quei momenti: “Al termine di una serata trionfale a Rio De Janeiro (in Brasile) ho realizzato mi stavo dividendo dalla donna che amavo, dalla madre dei miei figli. Il paradosso è che ci trovavamo al cospetto di Giovanni Paolo II durante un incontro realizzato per le famiglie.” Ha poi aggiunto: “Ho sperato in un miracolo. Io ci credo, ne ho avuti alcuni di cui non voglio parlare adesso. Non è arrivato quello che volevo.”

Negli anni sia Al Bano che Romina sono riusciti a trovare equilibrio e a mantenere rapporti di reciproca stima e affetto.

