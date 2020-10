Allerta alimentare, tre noti prodotti sono stati ritirati dal commercio

Il Sistema Rapido di Allarme Europeo sulla Sicurezza Alimentare ha diramato una nota che ha disposto il ritiro immediato di alcuni nuovi prodotti alimentari

Questa settimana le segnalazioni diffuse dal Sistema Rapido di Allerta Europeo per la Sicurezza di Alimenti e Mangimi (RASFF) sono state 74 (di cui ben 5 quelle inviate dal nostro Ministero della Salute).

L’elenco dei prodotti distribuiti in Italia oggetto di allerta:

Salmonella enterica in pollo marinato e congelato con aggiunta di acqua proveniente dalla Polonia ;

marinato e congelato con aggiunta di acqua proveniente dalla ; Conteggio troppo elevato di Escherichia coli in vongole vive (Ruditapes philippinarum) provenienti dalla Grecia ;

; Presenza di arsenico e cadmio in mangimi complementari per cani, provenienti dalla Germania.

LEGGI ANCHE -> Allerta Alimentare, noto formaggio ritirato dal mercato. I dettagli

Prodotti respinti alle frontiere o oggetto di interventi non urgenti

Tra i prodotti diffusi in Italia che non implicano un intervento urgente troviamo:

Salmonella enterica in carne di pollame refrigerata proveniente dalla Romania.

Tra i lotti respinti alle frontiere od oggetto di informazione, l’Italia segnala:

LEGGI ANCHE -> Vite al Limite. Sarah Neeley, 291 kg. Una trasformazione incredibile

Uso non autorizzato del colorante E102 – tartrazina, in foglie di senape sottaceto, dalla Thailandia;

Coloranti non autorizzati (Sudan 1, Sudan 3 e Sudan 4) in olio di palma dal Senegal.

Questa settimana, tra le esportazioni italiane in altri Paesi che sono state ritirate dal mercato, la Francia segnala un’allerta per Listeria monocytogenes in gorgonzola.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter