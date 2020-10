Domenica 4 ottobre 2020 Atalanta Cagliari dove vederla. Per la 3/a giornata di Serie A l’anticipo delle 12:30 contrappone bergamaschi e sardi.

Serie A Atalanta Cagliari dove vederla. Partita molto interessante quella che andrà in scena domenica 4 ottobre alle 12:30 a Bergamo. Al ‘Gewiss Stadium’ la lanciatissima Dea ospita i rossoblu isolani, con le due compagini protagoniste di un avvio di campionato all’opposto.

I nerazzurri orobici stanno dando continuità alle ultime, favolose stagioni, con già 8 gol segnati nei primi due turni di campionato. L’Atalanta è a punteggio pieno, a differenza di un Cagliari che ha un solo punto e che ne ha lasciati due in extremis al debutto in Emilia. In tale circostanza fu il Sassuolo a raggiungere in extremis i sardi. I precedenti in Lombardia sono 26, con 15 vittorie atalantine, 5 pareggi e 6 affermazioni esterne. Però i padroni di casa non vincono dal 2-0 del 5 febbraio 2017. In seguito ecco giungere 5 successi cagliaritani consecutivi a Bergamo.

Atalanta Cagliari dove vederla: canali ed orario del match

Partita Atalanta Cagliari dove vederla. Fischio di inizio, come detto, fissato per le 12:30 di domenica 4 ottobre per la 3/a giornata di Serie A. Arbitra il signor Fabrizio Tivoli della sezione arbitrale di Tivoli. Il match è una esclusiva dell’emittente DAZN e potrà essere visualizzato sulla apposita app su ventaglio Sky, console di gioco Sony e Microsoft, pc, smartphone e tablet sia iOS che Android, Google Chromecast o Amazon Fire Tv. Il canale satellitare di riferimento è DAZN1. C’è a disposizione anche la app su decoder Sky Q.

Serie A Atalanta Cagliari probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Romero; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; D. Zapata, Muriel.

All. Gasperini

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Godin, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.

All. Di Francesco

di Salvatore Lavino