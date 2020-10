Aurora Ramazzotti e il lato B in mostra. Sfida a mamma Michelle? – FOTO

Aurora Ramazzotti bellissima e spensierata in agriturismo. Outfit bianco e forme in bella vista che esplodono

Visualizza questo post su Instagram Morning lights✨ Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 8 Set 2020 alle ore 1:32 PDT

Aurora Ramazzotti continua la sua scalata social, sempre più bella, apprezzata e seguita per il suo stile di vita sano ed equilibrato e per sua battaglia contro filtri e tutto ciò che sui social maschera la verità.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non è mai uguale a sé stessa e si mostra nel suo essere autentica e vera. Nelle ultime ore però anche lei è “entrata” nella casa del Grande Fratello Vip. Ce l’ha portata, virtualmente s’intende, Tommaso Zorzi.

L’influencer sta facendo molto parlare di sé e nelle ultime ore ha tirato in ballo anche Aurora. I due erano molto amici ma poi tra di loro c’era stato un litigio. Di questo si era già parlato ma ora Tommaso parlando con Myriam Catania ha ripreso l’argomento e le ha confidato: “Vorrei fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato perché ho davvero un carattere di me***. Aurora è fidanzatissima e forse non lo riesco ad accettare. Ho la sindrome dell’abbandono…”.

L’influencer si era sentito un po’ trascurato durante il lockdown, periodo in cui era rimasto solo. Aurora, infatti, come sappiamo aveva trascorso la quarantena in casa della mamma insieme al suo fidanzato Goffredo Cerza e la sua grande amica Sara Daniele.

Aurora Ramazzotti, lato B ad effetto boomerang

