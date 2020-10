La bellissima Cecilia Rodriguez ancora una volta dà un saggio del suo fascino incontrastato. Il selfie postato su Instagram strega tutti quanti.

Su Instagram Cecilia Rodriguez pubblica uno scatto sensazionale, che riesce a fare innamorare migliaia di followers. La 30enne argentina si fa vedere con i capelli del tutto spettinati ed arruffati, che arrivano a coprirle parzialmente il volto.

La sua lunga chioma sembra darle le fatte di una predatrice. Ma quegli occhi e quello sguardo hanno così tanto di adorabile. E lei stessa si definisce ‘leoncita’, appunto una leoncina. Perché lei di grinta ne ha da vendere. Il caratterino della Chechu del resto è ben noto, e sembra che proprio questo abbia causato la crisi estiva con Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez, bellissima e strepitosa sempre di più

Una crisi che sembra però per fortuna rientrata, e che troverebbe spiegazione in una persistente gelosia da sempre manifestata dalla sorella di Belen Rodriguez nei confronti del suo ‘belloccio’. Il 28enne Ignazio Moser e la 30enne sudamericana hanno di conseguenza trascorso le rispettive vacanze estive da separati, in luoghi diversi.

Tra l’altro ora si vocifera della possibile presenza di lui all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. Moser sarebbe in trattativa per entrare nel reality assieme ad Andrea Damante. I due verrebbero considerati come un unico concorrente. E proprio lì lui e la Chechu si conobbero a fine 2017 per poi fidanzarsi.

