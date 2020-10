Cesare Cremonini a casa di Lucio Dalla: il suo emozionante ricordo

View this post on Instagram

Oggi ho potuto immergermi per alcune ore nella densità artistica della casa di Lucio. L’ultima volta in cui vi ero entrato insieme a lui, un caffè, parlare del passato al futuro, alcune parole romantiche appoggiate su un foglio quasi vergine (versi che cantati da Ron nell’ultima edizione di Sanremo). Il suo universo qui dentro è ancora denso, ti avvolge, ti parla e ti immobilizza. Io rispetto l’arte di Dalla e per me rispetto vuol dire anche distanza. La mia di/stanza preferita resta quella del suo “cinema”, dove Lucio amava guardare i film e vedere le partite del #Bologna. In questo luogo, come nelle stanze di tutti i re, il tempo è fermo e giocoso. Grazie Daniele e Stella per questa visita regale, un regalo, speciale.