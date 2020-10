Checco Zalone, l’ultimo saluto all’amico speciale: “Mandaci un sorriso”

L’attore comico pugliese, Checco Zalone attraversa un periodo triste della sua vita. L’amico del cuore non c’è più: “Ricordati di mandarci un sorriso”

Non è di certo la migliore performance, adibita alla comicità quella pubblicizzata dall’attore comico puglise, Checco Zalone.

Luca Pasquale Medici, il suo nome di battesimo attraversa un momento negativo della sua vita, in ricordo di un amico davvero speciale per lui. Insieme hanno condiviso tante “battaglie” di un malanno incurabile, che geneticamente non poteva dare scampo a nessuno, che lo contraesse.

Eppure Mirko Toller, famoso youtuber per iniziative sociali, intervallate da argomenti calcistici e politici non aveva mai smesso di regalare sorrisi a chiunque gli fosse vicino. Dalla famiglia a Checco Zalone appunto, con il quale, nel 2017 aveva girato uno spot pubblicitario , dedicato alla ricerca scientifica della SMA.

La SMA è la malattia dell’atrofia muscolare e l’inibizione degli stessi a causa della formazione di cellule morte, in prossimità del midollo spinale. Secondo uno studio approfondito della materia, ogni anno colpisce circa 1 bambino su 10.000, destinato a non vivere a lungo.

Checco Zalone, il messaggio d’addio, “strappalacrime”