Pazzesca Claudia Napolitano. L’attrice nota per la sua partecipazione al gruppo comico The Jackal mostra una femminilità senza eguali.

Nel divertentissimo gruppo comico dei ‘The Jackal’ c’è anche Claudia Napolitano. Segni particolari? Una bellezza davvero sconfinata, unita a tanti altri talenti. Lei stessa ce ne aveva parlato nel corso di un nostro faccia a faccia piacevolissimo.

La 21enne napoletana descrisse quelli che sono i suoi sogni, le sue aspirazioni e come la sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata. Lei ha iniziato da piccola studiando danza, ma poi è passata alla recitazione. Una disciplina artistica che impone meno paletti e che ti consente di essere maggiormente come tu vuoi e come tu sei. “La danza è bella ma ha troppo rigore e troppi fattori da dovere rispettare.

Claudia Napolitano, la bellissima dei The Jackal e non solo