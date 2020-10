Claudio Amendola, rivelazione choc: “Mi facevo…”

L’attore romano Claudio Amendola è stato protagonista di un’intervista choc dove ha dichiarato davvero l’imponderabile: fan sbalorditi



“Mi ritengo una persona fortunata” – così l’attore, protagonista delle fiction televisive più avventuruose dei palinsesti Mediaset, Claudio Amendola non è solito andare in giro a “pavoneggiarsi” delle sue esperienze positive.

Diversamente da come siamo abituati a vederlo in tv, Claudio Amendola fa tante cose in gran segreto. La più eclatante sinora è senz’altro, il matrimonio con l’attuale moglie Federica Neri, che ha reso la sua vita più felice di quanto si aspettasse.

I due sono il prototipo di coppia “affiatata”, inseparabili e sempre con un occhio di riguardo alla positività, nella vita in generale. D’altronde non sono una novità per Claudio gli ottimi rapporti umani, allacciati sul posto di lavoro con Carlo Vanzina o l’attore di turno.

Non a caso il suo ruolo sotto l’obiettivo delle telecamere non è mai un discorso banale, perchè a Claudio Amendola piace stare al centro dell’attezione, ma restando sempre con i piedi per terra, magari rendendosi disponibile in più di un’occasione per gli altri

Claudio Amendola, senza peli sulla lingua: “Le ho provate tutte”