Diletta Leotta in camerino è uno spettacolo per vietato ai minori-FOTO

Diletta Leotta su un set fotografico appare meravigliosa e in forma, con abitini minuscoli e tacchi vertiginosi

La Leotta sul set di uno shooting fotografico, tra make up e hair stylist che la curano è uno spettacolo. Abiti da sogno che mettono in mostra tutte le curve della conduttrice e tacchi a spillo da vera modella. Recentemente la conduttrice è apparsa anche in uno spot della Kia, con un pappagallo. Lei stessa ironizza sulla vicenda con un post Instagram in cui è ritratta accanto all’animale. Nella didascalia scrive:”Prima di conoscere Rallo, mai avrei pensato di essere corretta su un set da un pappagallo…E invece l’esperto incredibile della Gamma Elettrificata Ki a mi ha dato del filo da torcere!”. La bella Leotta invita poi i follower a guardare il video in questione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Elettra Lamborghini, un matrimonio da favola – FOTO

Le creme Youth di Diletta Leotta sono miracolose

Diletta non perde occasione per sponsorizzare i suoi prodotti. Infatti è azionista della società Malema che possiede la linea di creme Youth Milano. Oltretutto l’azienda sta incassando molto bene e chi meglio della Leotta potrebbe lanciare i prodotti sui social come influencer. Un’altro socio dell’azienda è Matteo Mammì, ex compagno della Leotta e direttore programmazione e produzione di Sky Sport. Alcuni prodotti dell’azienda sono, creme di bellezza, profumi, prodotti per la cura e l’igiene, prodotti dietetici, e anche articoli di fitness e abbigliamento sportivo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Cecilia Rodriguez | ‘leoncina’ strepitosa | super sensuale | FOTO

Insomma la Leotta in parte è anche imprenditrice, oltre che a conduttrice di successo sia per Radio 105 che per DAZN. Inoltre è la protagonista di molti spot televisivi per diversi marchi. Sui social appare sempre più tranquilla e felice, sembra che la separazione dal pugile Daniele Scardina le abbia portato serenità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.