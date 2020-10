Elelna Santarelli, il sorriso di un’estate intramontabile: che bella! – FOTO

Elena Santarelli si gode fino all’ultima goccia d’estate. Il sorriso e la felicità sono quelli dei tempi migliori, proprio come quando è con la famiglia

La conduttrice televisiva, Elena Santarelli dà sempre un tocco sorridente, ai momenti più importanti della sua vita. Al di fuori del lavoro, c’è sempre qualcosa da fare per lei, amante dei valori e della cura di ciò che le sta intorno.

Dalla pulizia per la casa, alla palestra, passando per cuoca prestigiosa di famiglia, fino all‘amore incommensurabile che prova per i suoi figli e il marito, l’ex attaccante della Serie A, Bernardo Corradi. Elena non ha mai alimentato dissidi di coppia, un pò per la sua attitudine positiva alla vita e il fatto di aver sempre desiderato una famiglia felice accanto a sè.

Come il marito, Elena non fa alcuna eccezione neanche per il figlio Giacomo, che fino allo scorso anno ha dovuto lottare contro una forma di neuroblastoma. Una volta scongiurata questa ipotesi, così come per l’immunodepressione, sul volto di Elena è tornato il sorriso dei giorni migliori.

Elena Santarelli, c’è sempre il sole nella vita

