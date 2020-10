Elettra Lamborghini asciuga il perizoma con il phone in bagno – FOTO

Elettra Lamborghini ha postato una foto alquanto particolare: la cantante sta asciugando un perizoma in bagno.

Elettra Lamborghini sta vivendo sicuramente dei giorni intensi e felici. La nipote di Ferruccio si è sposata da pochi giorni in una splendida location al lago di Como con Afrojack. La classe 1994 sa ancora come far impazzire i suoi numerosissimi follower. La bella ereditiera, infatti, ama mettere in mostra le sue curve pazzesche con fotografie incredibili e scatti paradisiaci. La 26enne talvolta esagera e tratta con disarmante facilità argomenti scottanti ed elimina ogni forma di tabù. La ragazza, spesso, ironizza su una tematica particolare quale il ciclo mestruale. Questa volta, invece, ha condiviso una storia su Instagram molto simpatica. Elettra, nel breve filmato, sta asciugando un perizoma.

Elettra Lamborghini asciuga un perizoma in bagno

Elettra, in una delle numerose stories condivise su Instagram, sta asciugando un perizoma con l’asciugacapelli. La ragazza sorride e ironizza sulla situazione grottesca. L’indumento intimo è sinceramente un filo sottilissimo. La cantante, va detto, è in splendida forma dopo il matrimonio ed è luminosa e raggiante. La Lamborghini indossa un vestito bianco molto bello che valorizza anche il suo splendido corpo.

Visualizza questo post su Instagram The most famous Italian 🍑 in Capri 😜#ElVerdadero 😜😂 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 5 Set 2020 alle ore 9:39 PDT

Elettra è dotata di un fisico incredibile e spesso mette in mostra le sue curve con scatti stupefacenti. La nativa di Bologna ha infuocato il mondo dei social la scorsa estate con foto in costume da brividi. Il suo lato B spaziale ha spesso conquistato la scena e ovviamente non passa mai inosservato.

