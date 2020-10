Elettra Lamborghini, un matrimonio da favola – FOTO

Elettra Lamborghini ha appena incoronato il suo amore con Afrojack. Ecco una carrellata di foto di quel giorno fantastico

Elettra Lamborghini è ufficialmente la moglie del dj Afrojack. I due si sono sposati la scorsa settimana e il loro matrimonio è stato fantastico. All’appello però mancava Ginevra, la sorella della cantante, che per motivi a noi sconosciuti, non era presente. E’ stata una giornata bellissima sia per gli sposi che per gli invitati, sulla riva del Lago di Como che ha fatto da cornice al romantico evento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Melissa Satta e Boateng, la coppia ancora al capolinea, i dettagli

Elettra Lamborghini, il dietro le quinte del matrimonio

Se sei interessato alle foto esclusive clicca su successivo