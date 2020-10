Elisabetta Canalis strepitosa in Messico. Bikini tigrato e lato B assurdo – FOTO

Elisabetta Canalis continua a deliziare i follower con scatti meravigliosi: si trova in vacanza in Messico con la famiglia e amici per qualche giorno di relax

La bella Elisabetta Canalis con la famiglia ha fatto nuova tappa in Messico, più precisamente a Montage Los Calos, dove trascorrerà qualche giorno in un bellissimo resort. La 42enne santiva di Sassari vanta ben 2,7 milioni di follower che delizia quasi quotidianamente con stories sulle sue giornate impegnate con la figlia Skyler Eva, che solo qualche giorno fa ha compiuto 5 anni, con il marito Brian Perri stimato chirurgo a Los Angeles e la sua vita come imprenditrice.

Non ci è noto sapere il motivo del viaggio in Messico ma viste le foto pubblicate ed il resort in cui si trova sicuramente sarà per svago. I fan festeggiano perché Elisabetta ha modo di rimettersi in costume e deliziare ancora per un po’ gli animi.

Costume leopardato per Elisabetta Canalis, splendida in piscina

