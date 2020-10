Elisabetta Gregoraci contro Pierpaolo Pretelli: “Non siamo fidanzati!”. Al Grande Fratello Vip è scoppiata la prima lite tra i due concorrenti della casa più spiata d’Italia

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono sicuramente la coppia (non ancora formata) più amata di questo Grande Fratello Vip. Iniziato tutto come un gioco: si sono scambiati un bacio durante la prima puntata di lei da concorrente fissa nella casa, per una prova di apnea. Da allora è nata un’attrazione tra i due che i fans hanno notato subito. Pierpaolo ha perso la testa per lei, ma Elisabetta continua ad essere enigmatica e non si capisce se questo interesse è ricambiato oppure no. Lui dice che lei ha messo dei paletti e che ha intenzione di rispettarli, e non provare a baciarla fino a quando lei non gli farà capire di poterlo fare.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, scoppia la prima lite? Lei: “Noi non siamo fidanzati!”

Be’, sicuramente i segnali per adesso non sono stati proprio positivi, perché anche se lei lo cerca spesso, continua ad essere sfuggente e distante per quanto riguarda l’aspetto più profondo del loro rapporto. I due ieri hanno litigato e lei ha sbottato contro di lui dicendo: “Non siamo fidanzati!”. Lui ha continuato ad essere adorabile come sempre, ma in molti credono che si prenderà davvero una batosta, perché Elisabetta fuori ha una vita troppo complicata e non sembra decisa a lasciarsi andare all’attrazione che prova per il ragazzo.

Stasera le cose potrebbero peggiorare: sicuramente Alfonso farà sentire ad Elisabetta quello che Briatore ha dichiarato riguardo questo flirt nella casa. Lei potrebbe prendere due decisioni: allontanarsi per sempre o lasciarsi andare.