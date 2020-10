Federica Pellegrini, bollente mostra l’ombelico e slip trasparente – FOTO

I preparativi per il matrimonio procedono a gonfie vele per Federica Pellegrini, che finora ha nascosto sott’acqua la sua fede sentimentale

Gli ultimi post di Instagram per Federica Pellegrini rappresentano una nuova ventata di libidine, intrecciata alla felicità per i follower. La campionessa olimpica è davvero nuova agli scatti “mirati” del suo corpo mozzafiato.

Tuttavia la nuotatrice e primatista mondiale nei 200 metri ed europea nei 400 metri, l’avevamo conosciuta sempre con l’occhio da sportiva. Una “numero uno” nel lavoro, così come in famiglia, dove gode della presenza di una persona tenuta finora in “stretto” segreto.

I due sembrano essere inseparabili nella vita professionale, ma il coach pesarese Matteo Giunta, in realtà non è mai stato così vicino a Federica. La curiosità dei fan ha avuto un sussulto, quando i due hano deciso di rivelarsi in pubblico nelle ultime ore.

Pare che tra un tuffo e l’altro per la Pellegrini ci può “scappare” il matrimonio. La fedina di fidanzamento al dito anulare è la prova evidente di come nella coppia swimming pool bolle qualcosa di “speciale” nella “vasca”.

Ma le sorprese per i fan non finiscono qui, perchè Federica ha appena tagliato l’ennesimo “traguardo” con un’evidenza sugli scudi.

LEGGI ANCHE —–> Marina La Rosa sdraiata sulla spiaggia con un fedele compagno-FOTO

Federica Pellegrini, “photochoc” da infarto su Instagram: fan in delirio!

Vai su Successivo per vedere le foto di Federica Pellegrini