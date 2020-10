Giulia De Lellis furiosa con Andrea Damante: “Per colpa di qualcuno…”. I Damellis continuano a far sognare i loro fans, anche ora che non stanno più insieme

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha esordito nel 2016 a Uomini e Donne quando ha partecipato come corteggiatrice di Andrea Damante, non era sua intenzione finire in televisione ma l’attrazione per il tronista fu così forte da spingerla ad accettare l’invito quando le sue amiche la iscrissero al programma. Da allora è partita una storia così forte e intensa che ha fatto sognare milioni di telespettatori: da allora hanno cominciato ad essere seguiti con tanta affluenza, e sono stati bravi anche loro a saper rimanere sulla cresta dell’onda.

Giulia De Lellis e Andrea Damante in buoni rapporti per il piccolo Tommaso: ieri il cagnolino è tornato da lei

Dopo tanti tira e molla, così tanti che è impossibile contarli, i due si sono nuovamente lasciati un paio di mesi fa. Stavolta è diverso: hanno deciso di rimanere in buoni rapporti per il bene del cagnolino che hanno preso insieme, poco prima di lasciarsi. Fanno un po’ ed un po’, Tommy sta con tutti e due, e ieri è tornato dalla mamma dopo aver passato qualche giorno con il suo papà. Giulia, furiosa, si è arrabbiata con Andrea perché il cagnolino è tornato a casa sporco e disordinato. Ha passato la sera a ripulirlo e a prendersi cura del piccolo. “Per colpa di qualcuno”, ha sottolineato lei, taggando poi il suo ex fidanzato.

I fans della coppia sono davvero impazziti: è difficile scendere a patti col fatto che i due siano rimasti solo amici, e che non c’è niente da capire. Ma sarà davvero così?