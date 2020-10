Grande Fratello, Adua sgancia la bomba in casa: “Massimiliano è gay”

Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco sgancia la bomba in casa: “Massimiliano è gay”. Durante la diretta di questa notte, l’attrice ha parlato con la modella e ha detto qualcosa di veramente importante

Quest’anno è esploso il caso Ares Gate al Grande Fratello Vip. Durante una diretta della settimana scorsa, Adua e Massimiliano si sono confrontati dopo anni in cui non stavano più insieme, e nel parlare sono venuti fuori dettagli inquietanti sull’agenzia di cui facevano parte. Insieme a loro in questa cosa c’era palesemente Gabriel Garko, che nell’ascoltare questa conversazione, ha trovato il coraggio di andare nella casa più spiata d’Italia e fare coming out in diretta nazionale, confermando in maniera molto sottile che tutta la storia della setta satanica fosse vera. Da lì è scoppiato un altro caos: e se anche Massimiliano Morra fosse gay?

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Adua Del Vesco, durante la diretta di questa notte del Grande Fratello, ha parlato di Massimiliano: il web in rivolta

A Pomeriggio Cinque, Lory Del Santo ha fatto intendere di averlo perfettamente capito dopo aver passato un po’ di tempo insieme a lui. Ha fatto notare che questa fidanzata di Massimiliano è uscita fuori dal nulla, e che secondo lei non è altro che un’attrice ingaggiata per questo ruolo in vista del GFVip. Soltanto una voce di corridoio, qualcosa di davvero senza importanza, ma durante la diretta di ieri notte Adua ha fatto tremare i social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gabriel Garko in diretta nazionale rivela in lacrime: “Sono gay”

Mentre parlava con Dayane Mello del suo ex fidanzato, ha cercato di eludere i microfoni ma farlo non è servito a nulla. I più attenti hanno sentito e letto il labiale, e quello che ha detto non lascia spazio ai fraintendimenti: “Massimiliano è gay”. Su Twitter è scoppiata la bufera perché Adua ha praticamente fatto outing all’attore napoletano, quando si era dimostrata particolarmente sensibile sull’argomento grazie alla storia di Gabriel Garko.