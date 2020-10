Ufficiale: scatta la seconda squalifica nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per bestemmia. Arriva il comunicato della produzione: televoto annullato.

E’ ufficiale: un concorrente del Grande Fratello Vip 2020 è costretto a lasciare la casa per squalifica. L’annuncio arriva dai profili social del reality show condotto da Alfonso Signorini che ha annullato il televoto il cui esito sarebbe stato svelato nella puntata in onda il 2 ottobre. Il provvedimento arriva per una bestemmia che sarebbe stata pronunciata durante la notte, ma che il pubblico ha sentito perfettamente chiedendo immediatamente la squalifica, provvedimento che, in questa quinta edizione del reality, ha già colpito Fausto Leali, costretto a lasciare la casa per aver pronunciato la parola “negro”.

Il concorrente colpito dalla squalifica dovrebbe essere Denis Dosio, influencer 19enne che avrebbe pronunciato l’imprecazione sentita anche dagli altri inquilini della casa di Cinecittà la cui reazione è stata immediata. Tutti i concorrenti, infatti, sono consapevole di non dover pronunciare alcuna bestemmia, pena la squalifica.

Grande Fratello Vip 2020, scatta la squalifica: il comunicato ufficiale

Il televoto tra Adua Del Vesco, Dayane Mello, Denis Dosio, Francesco Oppini, Massimiliano Morra, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria e Tommaso Zorzi è stato ufficialmente annullato per la squalifica nei confronti di uno dei concorrenti in nomination e che dovrebbe essere proprio Denis Dosio.

“Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati“: il comunicato ufficiale diffuso dalla produzione del GF Vip 2020 non lascia spazio ad altre interpretazioni. La squalifica è già stata decisa e non sarà la prima volta che un concorrente viene squalificato per bestemmia. In una precedente edizione del Grande Fratello Vip, quando ancora alla conduzione c’era Ilary Blasi, ad essere stati squalificati per lo stesso motivo erano stati Marco Predolin e Gianluca Impstato.

Il provvedimento disciplinare ha scosso profondamente i concorrenti che non si aspettavano tale decisione da parte della produzione.

