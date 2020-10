Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: interviene la fidanzata Dalila. “Senza parole”. Sono state queste le sue parole dopo quanto successo in diretta mercoledì sera

Nelle ultime ore è scoppiato il putiferio perché Adua Del Vesco, al Grande Fratello Vip, ha rivelato a Dayane Mello e Matilde Brandi che il suo ex fidanzato e attuale coinquilino nella casa, è gay. Però prima che succedesse questo, Massimiliano era nel mirino del web per quanto accaduto mercoledì sera. Una volta tornato nella casa dopo essere stato nel tugurio, ha parlato con Patrizia De Blank, che ha insinuato un interesse di Guenda Goria nei suoi confronti. “Ma perché non fate finta di stare insieme per avere più visibilità?” ha chiesto loro, dimenticandosi completamente delle telecamere.

Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra nel mirino dei social: interviene Dalila

Quando Patrizia è andata a dormire, Massimiliano pare averla presa in parola. “Cosa ne pensi di quello che ha detto Patrizia? Lo faresti?”. Poi hanno cambiato discorso e Guenda si è praticamente dichiarata, facendogli capire di provare realmente un interesse per lui. E qui lui ha detto: “Io non mi precludo nulla. Ho parlato con la mia fidanzata, gliel’ho detto, che se fosse successo, non mi sarei precluso nulla. Lei ha capito. Ovviamente, lo farei con il dovuto rispetto”.

Probabilmente lei non sapeva di questo accordo, perché la mattina dopo ha scritto su Instagram: “Sono senza parole”. Sicuramente stasera nella casa si avrà modo di affrontare quanto accaduto in diretta. Questa settimana è stata davvero esplosiva, ne sono successe di tutti i colori e Alfonso Signorini dovrà davvero correre questa sera per affrontare tutti gli argomenti che sarà costretto a trattare con i suoi numerosi concorrenti della casa più spiata d’Italia.