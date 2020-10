Ilary Blasi e i segni di una nuova gravidanza: è proprio lei a mostrarli – FOTO

Ilary Blasi e la foto bellissima del pancino che mostra il proseguo della gravidanza. La famiglia Totti si allarga con nuovi cuccioli

Ilary Blasi sempre più bella ma anche esilarante su Instagram. La moglie di Totti che è arrivata relativamente tardi sui social rispetto a tutte le altre sue colleghe, star della tv e non solo, è sempre più presente sul social dell’immagine. I fans crescono sempre di più e oggi conta già un milione e mezzo di followers.

Le sue foto non sono tante ma tutte bellissime, tra qualche scatto sexy e momenti di famiglia. Ma quello che piace di più ai fan sono le Instagram Stories che la moglie del Pupone realizza. Ovviamente suo marito è quasi sempre presente e con la loro naturalezza e spontaneità coinvolgono sempre tutti.

Impossibile non citare la caccia al topo che ha fatto il giro del web e ha tenuto attaccati al telefono centinaia di followers incuriositi di come andava a finire. In queste stories come in molte altre una dei protagonisti è stata Donna Paola, la nuova gatta che la coppia ha portato in casa Totti. Un animale domestico fiero e di classe.

Ilary Blasi e il pancino di Donna Paola, la famiglia di allarga

