Influenza, il frutto super vitaminico che la combatte

Per contrastare l’influenza è bene mangiare un frutto ricchissimo di Vitamina C che si affianca all’arancia. Il nostro Paese è il principale produttore

L’autunno ha ormai fatto il suo ingresso e sulla fine di settembre ha fatto sentire già i primi freddi ed i cambiamenti delle nostre abitudini. Quello che spaventa di più in questo inverno è l’influenza, malattia temuta da grandi e piccoli e in maggior modo in questo periodo nel quale tutto è incerto. Proteggerci dai primi freddi, dunque, è importante per tenerci lontani dagli acciacchi ed attivare le difese immunitarie.

Senza ombra di dubbio ci sono alcuni alimenti che ci aiutano. Prima tra tutti la frutta che ci permette di assumere grosse dosi di Vitamina C che ci aiuta a proteggerci dall’influenza e da altre infezioni, oltre che difende anche le articolazioni. Ma non solo. Influisce positivamente anche sul nostro umore e aiuta il nostro organismo a funzionare meglio.

Di solito per aumentare le quantità di Vitamina C tendiamo a mangiare molte arance, principali detentori di questa sostanza. E non è affatto sbagliato ma c’è anche un altro frutto, super vitaminico che in autunno può aiutarci.

LEGGI ANCHE –> “50 Top Pizza 2020”, le migliori pizzerie d’Italia

Influenza, il kiwi vero toccasana per l’organismo

Si tratta di una vera bomba vitaminica contro l’influenza. Parliamo di un frutto diventato di uso comune, che ormai tutti mangiamo, che non è però affatto usuale associarlo alla Vitamina C. Si tratta del kiwi, non solo quello tradizionale, verde, ma anche del suo fratello, molto meno conosciuto kiwi gold, ovvero quello giallo. Quest’ultimo ha una dose ancora più forte dei Vitamina C ed è un vero toccasana per la nostra salute e la prevenzione dell’influenza.

In 100 grammi di kiwi verde si trovano circa 85 mg di Vitamina C, mentre in quello giallo la percentuale aumenta decisamente: oltre 160 mg che fanno del kiwi gold un vero alleato per la salute.

Di questi tempi si trovano nei negozi di ortofrutta perché la loro maturazione avviene tra maggi ed ottobre e provengono soprattutto dalla Nuova Zelanda. Possono essere mangiati anche con la buccia se biologici.

LEGGI ANCHE –> La pasta salva la vita. Esultanza per tutti i golosi consumatori

In alcune zone il kiwi giallo non si trova, in alternativa anche quello verde è ottimo per contrastare i malanni di stagione. Ormai sono diffusissimi nel nostro Paese che è diventato uno di numeri uno per la sua coltivazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter