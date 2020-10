Informazione online, il report Comscore di agosto: Web365 al sesto posto

La società Comscore ha pubblicato su PrimaOnline i dati relativi al traffico sui siti d’informazione di agosto: cresce il network Web365 che balza al sesto posto nazionale.

Nella giornata di ieri, la società di ricerche Comscore ha reso noti i dati riguardanti il traffico sui siti di informazione durante il mese di agosto. Il report, pubblicato su PrimaOnline, ha evidenziato che l’interesse degli utenti è rimasto invariato rispetto al mese precedente con oltre 40 milioni di visitatori unici. Per quanto concerne i siti più letti, Ciaopeople, gruppo editoriale di Fanpage, balza al primo posto piazzandosi davanti a Evolution Adv Network e Citypeople. Significativa crescita anche per il network Web365, che passa dal settimo al sesto posto, con oltre 21 milioni di utenti unici.

Leggi anche —> Informazione sul web, cresce ancora web365 : i dati di luglio

Traffico sui siti d’informazione, il report di Comscore di agosto: Web365 al sesto posto

Comscore ha diffuso il consueto report mensile relativo all’audience sui siti d’informazione. Dal rapporto, pubblicato sulla rivista PrimaOnline, si evince che ad agosto l’interesse per degli utenti è rimasto stabile rispetto a luglio, ma è salito 5% in termini di utenti su base annua. In totale si sono registrati, come durante il mese precedente, oltre 40 milioni gli utenti unici.

Analizzando la classifica dei 100 tra i siti e gruppi editoriali più letti del nostro Paese emerge il sorpasso in vetta del gruppo Ciaopeople, editore della testata Fanpage, su Citynews, di cui fanno parte la testata nazionale Today.it e circa 50 giornali locali, che scende al terzo posto dietro Evolution Adv Network, che comprende 74 siti tra testate locali e magazine tematici. Al quarto posto sale IlFattoquotidiano.it, tra i siti più in crescita rispetto a luglio, davanti a TgCom24. Importante crescita per Web365 che guadagna una posizione salendo al sesto posto con 21.530.000 di visitatori unici rispetto ai 18.235.000 di luglio (+18%).

Del network Web365, gruppo dell’omonima società Web365 srl, oltre a Yeslife.it, fanno parte diversi siti d’informazione. Tra questi: Amoreaquattrozampe.it; AsRomalive.it; Automotorinews.it; Bloglive.it; Calciomercato.it; Calciomercatonews.it; Calciomercatoweb.it; Checucino.it; Chedonna.it; Chenews.it; Direttagoal.it; Inews.it; Interlive.it; Juvelive.it; Lalucedimaria.it; Leggilo.org; Livescore24.it; Meteoweek.com; Milanlive.it; Napolicalciolive.it; Newsnotizie.it; Ricettasprint.it; Serieanews.com; Seriebnews.com; Sologossip.it; Tuttomotoriweb.it; Universomamma.it; Viagginews.com, e Youmovies.it.

Leggi anche —> Informazione sul web, i dati di giugno: cresce il network Web365

Per scelta degli stessi editori, nella classifica non sono incluse alcune testate online. Tra queste IlCorrieredellaSera.it, Open ed i giornali del gruppo Gedi, come Repubblica.it, HuffingtonPost.it, IlSecoloXIX.it e LaStampa.it.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

M.S.