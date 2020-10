Jo Squillo, la “filosofia di vita” della stella degli anni ’80 – FOTO

Un successo intramontabile quello di Jo Squillo, icona punk degli anni ’80. La cantante fa ancora impazzire il suo pubblico.

Era il 1991 quando Jo Squillo e Sabrina Salerno a Sanremo l’inedito Siamo donne. Il brano, divenuto in un attimo tormentone, contribuì a lanciare le due cantanti nel variegato mondo della musica pop, ma fu solo una delle tante tappe intermedie di un percorso molto più lungo ed articolato. La Squillo (all’anagrafe Giovanna Coletti) era infatti un nome già piuttosto conosciuto del panorama musicale. Icona degli anni ’80 sensuale e ribelle, la cantante ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica punk, per poi dedicarsi dall’inizio del nuovo millennio alla conduzione televisiva e alla moda. Insomma, una vita ricca di interessi, vissuta nella costante ricerca della trasgressione da un lato e della giustizia dall’altro. La cantante è infatti anche una nota attivista, in prima linea per diverse cause sociali, tra le quali quella contro la violenza di genere.

Jo Squillo, la stessa grinta di quarant’anni fa