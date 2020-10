Juventus-Napoli: precedenti, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

I precedenti, le statistiche, le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming Juventus-Napoli, gara valida per la terza giornata di Serie A ed in programma domenica 4 ottobre.

Si chiuderà con i fuochi d’artificio la terza giornata di Serie A con il posticipo tra Juventus e Napoli. Il match, in programma domenica alle ore 20:45 all’Allianz Stadium, mette di fronte due delle migliori formazioni del nostro campionato. I padroni di casa, nei primi due turni, hanno ottenuto quattro punti frutto della vittoria contro la Sampdoria ed il pareggio in trasferta contro la Roma. A punteggio pieno la squadra di Gattuso che ha conquistato due successi in altrettante partite mettendo a segno la bellezza di 8 reti e mantenendo inviolata la propria porta in entrambe le occasioni.

Una sfida che promette spettacolo non solo per il tasso tecnico delle due compagini, ma anche per la rivalità tra le due tifoserie. Rivalità che si è accesa ancor di più negli ultimi anni con le due squadre che hanno lottato in più di un’occasione per la vittoria dello Scudetto e per la vittoria della Coppa Italia. Proprio nell’ultima edizione della Coppa Nazionale, le due squadre si sono affrontate in finale, gara che ha visto trionfare il Napoli dopo i calci di rigore.

Juventus-Napoli: dove vedere la sfida in tv e streaming

Il big match della terza giornata sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 e 251 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre). I clienti abbonati alla pay tv potranno anche assistere alla gara attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile su pc e dispositivi mobili (iOS e Android). Infine, l’incontro sarà visibile anche sulla piattaforma Now Tv, acquistando il pacchetto dedicato.

Juventus-Napoli: le probabili formazioni della sfida

Andrea Pirlo conferma in vista del match contro il Napoli il 3-4-1-2 visto nelle prime due giornate di campionato. Tra i pali ci sarà ancora una volta Szczesny alle spalle della difesa composta da Danilo, Bonucci e Chiellini. Ancora assente per infortunio De Ligt che dovrebbe rientrare il prossimo mese. A centrocampo, sulle fasce dovrebbero essere schierati Cuadrado e Frabotta a supporto dei due centrali Bentancur e Arthur, che prende il posto di Rabiot squalificato. Sulla trequarti ancora titolare Ramsey a sostegno di Ronaldo e Kulusevski, che parte in vantaggio nel ballottaggio con Morata.

L’allenatore della squadra partenopea conferma buona parte dell’undici visto in campo contro il Genoa, match vinto dagli azzurri con un sonoro 6-0. Nel 4-2-3-1, tra i pali torna Ospina dietro la difesa formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. Varia la coppia davanti alla difesa con Lobotka al fianco di Fabian Ruiz che sostituirà Zielinski risultato positivo al Covid-19. Sulla trequarti, dietro l’unica punta Osimhen ci confermati Lozano e Mertens con Elmas che prenderà il posto dell’infortunato Insigne.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Elmas; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

Juventus-Napoli: l’arbitro dell’incontro

Per il posticipo è stato designato l’arbitro Daniele Doveri della sezione AIA di Roma. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Meli e Bindoni, quarto uomo Calvarese. Al Var ci sarà Nasca, mentre all’Avar è stato designato Ranghetti.

Juventus-Napoli: i precedenti del big match

Juventus e Napoli si ritroveranno di fronte per la 149esima volta nella massima serie. Nel bilancio complessivo delle sfide è nettamente avanti la Vecchia Signora che ha conquistato ben 69 successi, contro i 32 dei partenopei, 47 sono le sfide terminate in parità. Prendendo in considerazione gli incontri giocati in casa bianconera, 74 in totale, il gap si allarga. Sono 46 i successi della Juventus, 8 quelli degli azzurri e 20 i pareggi. Nelle 148 sfide disputate sino ad oggi i gol messi a segno da entrambe le società sono 382: 220 realizzati dai bianconeri e 162 dal Napoli.

