Kinsey sa come deliziare i suoi innumerevoli follower: la nota influencer ha postato l’ennesimo scatto esplosivo lasciando i fan a bocca aperta con il suo décolleté da infarto.

Kinsey Wolanski è una modella ed influencer con un seguito incredibile: il suo account Instagram vanta 3,6 milioni di follower. La ragazza, nella sua carriera, ha posato per riviste di livello come Maxim e Sport Illustrated. La classe 1996 conquistò le prime pagine nel giugno del 2019 con la sua invasione in campo durante la finale di Champions League tra il Tottenham e il Liverpool. L’esplosiva ragazza approfittò di quel grande evento mediatico per pubblicizzare il marchio del sito di contenuti per adulti del suo compagno. Dopo l’invasione, l’arresto e una multa salatissima, Kinsey ha raggiunto una popolarità incredibile. La 24enne, poco fa, ha messo in mostra le sue incredibili curve con una fotografia da cardiopalma.

L’incredibile scatto di Kinsey: che seno!!

Kinsey, nello scatto postato poco fa in rete, indossa un costumino leopardato striminzito e strettissimo che mette in evidenza le sue curve da capogiro. La ragazza è dotata di un corpo esplosivo e di un décolleté da infarto. Il post ha raccolto in poche ore 103mila cuoricini e tantissimi commenti. Gli utenti apprezzato i contenuti dei suoi post piccanti.

La modella, qualche giorno fa, postò un video in cui si esibiva in stile ‘Baywatch’ con il suo panoramico lato B in primissimo piano.

